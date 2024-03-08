Шумська громада попрощалася із захисником – 44-річним Героєм Іваном Педоренком.

Чоловік Народився він на Вінниччині, а з 2015 року проживав у селі Биківці, де працював на місцевому фермерському господарстві.

У жовтні 2022 року Іван був мобілізований, військові знання здобував закордоном. Ніс службу у морському центрі спеціальних операцій на посаді старшого оператора групи. Як повідомляє Суспільне, брав участь у виконанні складних бойових завдань, в тому числі у висадці десанту на острові Зміїний. Нагороджений почесною відзнакою головнокомандувача ЗСУ нагрудним знаком “Золотий хрест”. Загинув Іван Педоренко 28 лютого у Херсонській області, на Тендрівській косі, під час виконання бойового завдання.

Панахиду відслужили у селі Биківці у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла вздовж села до місцевого кладовища. Востаннє земляку віддали військові почесті.

“Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Спочивай з миром, Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Шумської територіальної громади.