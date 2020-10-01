На Тернопільщині за добу померло п’ятеро людей, у яких виявили коронавірус.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 84-річний мешканець села Сидорів Гусятинського району, 78-річна тернополянка, 32-річна жителька села Улашківці Чортківського району, 70-річний мешканець села Калгарівка Гусятинського району та 90-річний житель смт. Залізці Зборівського району.
Загалом за добу в області підтверджено 254 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (102 особи)
Бережанський район (5осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (14 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Сидорів – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Вікно – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Постолівка – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 3
• с. Лисівці – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Залужжя – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Зборівський район (8осіб):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Жабиня – 1
• с. Озерна – 1
• с. Білоголови – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 7
• с. Потік – 1
Кременецький район (30 осіб):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 7
• с. Іква – 2
• с. Богданівка – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Сапанів – 4
• с. Крижі – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Великі Бережці – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (10 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Садове – 1
• с. Криниця – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Задарів – 1
• с. Яргорів – 1
Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Нове Село – 2
• с. Дорофіївка – 1
• с. Пальчинці – 2
• с. Качанівка – 1
• с. Мислова – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Голгоча – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Дворіччя – 2
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Велика Лука – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Петриків – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Красівка – 1
• с. Чернилів-Руський – 1
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Колиндяни – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Нагірянка – 1
Шумський район (15 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Рохманів – 1
• с. Бриків – 2
• с. Вовківці – 1
• с. Мирове – 1
• с. Залісці – 1
• с. Сураж – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Шумбар – 1