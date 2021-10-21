На Тернопільщині помер священник, котрий був настоятелем чотирьох храмів

Вчора на 63-му році життя спочив у Господі Зборівський благочинний, митрофорний протоієрей Павло Дуткевич.

Про це повідомляють у Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної Церкви України.

Отець Павло був багаторічним настоятелем храмів Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Заруддя, святого апостола Іоана Богослова с. Озерянка, Покрови Пресвятої Богородиці с. Травотолоки, Архистратига Михаїла с. Вірлів.

В останню путь священника проведуть сьогодні.

Духовенство та вірні Тернопільсько-Бучацької єпархії Православної Церкви України висловлюють щирі співчуття родині спочилого.