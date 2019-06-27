Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Однак навіть той, хто добре плаває, повинен бути обережним, і суворо дотримуватись правил поведінки на воді.

Саме з цією метою поліцейські Тернопільщини обходять місцеві пляжі та проводять роз’яснювальну роботу серед відпочиваючих. Найбільше уваги приділяють дітям.

Правоохоронці застерігають насамперед батьків подбати про безпеку діток: не пускати самих купатися, обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія.

Нагадують працівники поліції про правомірну поведінку біля водойм і дорослим: не купатися в незнайомих місцях, не запливати за обмежувальні знаки і найголовніше не заходити у воду напідпитку! Краянам поліцейські роздають застережливі листівки. Знання та виконання правил поведінки на воді, зазначають поліцейські, є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку.