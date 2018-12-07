На Тернопільщині похолодає, а потім знову потепліє

07/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж п’ятниці на Тернопільщині передбачають похолодання. Метеорологи попереджають: температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів морозу, місцями – до десяти градусів нижче нуля. Проте через активність атмосферного фронту тепло обіцяє повернутися з наступного тижня.

«Упродовж доби по всій території регіону передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря вранці – від мінус 5 до мінус 3 градусів і вдень сягатиме 2-1 градуса морозу», – повідомила синоптик обласного Гідрометцентру Оксана Озимків.

За попередніми прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі температура повітря знизиться до -4 -9 градусів, подекуди до -9 -12 градусів.

«Завтра вдень очікується 1-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця. Вихідними по Україні пройде атмосферний фронт, він принесе опади та знову потепління».

Софія Романська