До співробітників Монастириського відділення поліції із заявою про незаконне заволодіння транспортним засобом звернувся житель Коропця. З вулиці зник залишений ним без нагляду мікроавтобус марки Фольксваген.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, поліцейські розшукали крадене авто за кілька кілометрів від місця крадіжки. Невідомий зловмисник, не впоравшись з керуванням, застряг на лісовій дорозі та залишив крадений бус. Того ж дня вдалося встановити, що до незаконного заволодіння причетний 15-річний сусід потерпілого. Зі слів підлітка, він хотів лише покататися, тому без дозволу сів за кермо чужого транспортного засобу. Труднощів завести двигун не склало, адже необережний власник залишив ключі у замку запалювання. Та планам покататися і повернути автівку на місце завадив випадок. Хлопець, не маючи досвіду, не справився з керуванням, зачепив автівкою дерево і загруз на лісовій дорозі.

Підліткові інкримінують частину 1 статті 289 ККУ, повідомляють у поліції.