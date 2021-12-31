На Тернопільщині під кінець року ускладнилася ситуація із COVID-19

Двісті нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, наприкінці тижня захворюваність дещо зросла. Зокрема, побільшало летальних випадків.

Учора в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло четверо людей, загиблим було від 60 до 71 року із супутніми захворюваннями.

«Важливим для нас є показник летальності. Він в області також зменшується, але на жаль, не такими темпами, як знижується захворюваність. При цьому важливо розглядати летальність поряд із показниками вакцинації. Дуже переконливі показники ситуації серед невакцинованих і вакцинованих. Летальні випадки ми переважно реєструємо серед невакцинованих літніх людей із супутніми захворюваннями», – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

За прогнозами, епідеміологів після Різдвяних свят може повернутися негативна тенденція із коронавірусом. Зокрема, лікарі пов’язують це із поширенням штаму Омікрон.