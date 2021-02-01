31 січня о 13:51 районна бригада швидкої виїжджала у с. Старий Тараж, що у Кременецькому районі.
Там медики надавали допомогу 26-річному хлопцеві, повідомляє Галас. Зі слів матері, сину стало погано під час купання в ополонці.
На жаль, це купання стало для нього фатальним… Власним автомобілем люди виїхали назустріч швидкій допомозі, медики швидкої констатували у хлопця раптову зупинку кровообігу.
Проводились тривалі реанімаційні заходи в автомобілі швидкої, але вони, на жаль, виявились безрезультатними…
Тіло пацієнта залишено на працівників поліції, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.
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