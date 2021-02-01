На Тернопільщині під час купання в ополонці помер 26-річний чоловік

31 січня о 13:51 районна бригада швидкої виїжджала у с. Старий Тараж, що у Кременецькому районі.

Там медики надавали допомогу 26-річному хлопцеві, повідомляє Галас. Зі слів матері, сину стало погано під час купання в ополонці.

На жаль, це купання стало для нього фатальним… Власним автомобілем люди виїхали назустріч швидкій допомозі, медики швидкої констатували у хлопця раптову зупинку кровообігу.

Проводились тривалі реанімаційні заходи в автомобілі швидкої, але вони, на жаль, виявились безрезультатними…

Тіло пацієнта залишено на працівників поліції, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.