Минулої доби у Бережанську міську лікарню з діагнозом “Загальне переохолодження і відмороження пальців нижніх кінцівок І-ІІ ступенів” доправили жителя села Гутисько Нараївської територіальної громади.

Як повідомляють у ДСНС, чоловік 1947 року народження. Обставини травмування встановлюються.

Загалом з початку 2023 року на Тернопільщині від переохолодження та обмороження постраждали 15 громадян. З них, 11 зазнали травмування, 4 загинуло.

Рятувальники нагадують основні правила поведінки, які захистять від переохолодження і обморожень:

• ніякого алкоголю, адже відчуття тепла при його вживанні оманливе. Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають;

• ситість: не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо рідини;

• багатошаровість одягу і «ні» тісному взуттю;

• рукавички, шапка, шарф, піднятий комір – обов’язково, вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду;

• активність: щоби зігрітися, рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

• кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.

Щоби уникнути контактного обмороження, не торкайтесь металу руками або язиком і будьте обережні, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі.

І найголовніше: стежте за прогнозом погоди і не виходьте з дому без нагальної потреби, якщо температура повітря нижча -10, уникайте подорожей на далекі відстані, дбайте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.