На Тернопільщині переселенка отримувала пенсію матері, яка померла ще два роки тому

Слідчі зборівської поліції оголосили підозру уродженці Донеччини, котра дев’ять місяців отримувала пенсію померлої матері. Сума завданих збитків склала 53 тисячі гривень.

Як з’ясували правоохоронці, мати донеччанки проживала у будинку для літніх людей у місті Горлівка Донецької області і померла ще у грудні 2021 року. Про смерть матері 50-річна донька знала, але не звернулася до відповідних органів і не поінформувала про це. Відповідно соціальні нарахування здійснювалися і донеччанка цим користалася.

Упродовж дев’яти місяців жінка щомісяця знімала пенсійні кошти покійної матері. Спочатку робила це у Вугледарі Донецької області, де мешкала, а згодом, переселившись на Тернопільщину, продовжувала це робити у Зборові. Сума завданих збитків склала понад 53 тисячі гривень.

Зловмисниці оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.