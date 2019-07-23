ЦВК опрацювала 100% протоколів з виборчих дільниць Тернопільської області.

Тріумф антисистеми

З більш ніж подвійною перевагою перемагає партія Володимира Зеленського – 31,5% за партійними списками. Кандидати від “Слуги народу” перемогли у 3 з 5 одномандатних округів. У Тернополі переміг Андрій Богданець, у Збаразькому окрузі – Ігор Василів, у Чортківському – Володимир Гевко. Ще ноунейми з партії Зеленського посіли відповідно 2 і 3 місця на інших округах.

Чому “Голос” не почули у селах?

Друге місце за відсотком підтримки у Тернопільській області здобув “Голос” – 13%. Цей показник, в основному, здобутий за рахунок Тернополя, де партія Вакарчука отримала понад 20%, а кандидат Черкашин посів друге місце. В інших округах “Голос” провалився. Показник підтримки нижчий, ніж у середньому по області. Слабкість “Голосу” у сільській місцевості пов’язують з тим, що ці округи були віддані Вакарчуком на відкуп маргінальній Галицькій партії, кандидати якої не змогли організувати повноцінну виборчу кампанію.

Політичний фініш братів Барн

Але справжній провал на цих виборах спіткав партію Порошенка. 21 липня Євросолідарність набрала на Тернопільщині 12,59% голосів. У процентному відношенні це вдвічі менше, ніж в першому турі за Порошенка. В абсолютному вимірі поразка ще жахливіша. Всі мажоритарники від партії Порошенка програли. Найболючіші поразки – у братів Барн. Одіозний Олег Барна у рідному Чортківському окрузі набрав 8,4% і посів принизливе п’яте місце. Степан Барна, який 4 роки очолював область, у Тернополі прийшов на фініш другим, поступившись двом ноунеймам від “Слуги народу” та “Голосу”.

Три десятих порошенківцям поступилася “Батьківщина” – 12,23%. Виборець Юлії Тимошенко невпинно старіє. Разом з ним і шанси її партії грати вагому роль у політиці. За збігом обставин, саме тимошенківці зараз тимчасово контролюють вертикаль старої влади. Але ні наполегливість Василя Деревляного, ні стоїчна витримка Івана Крисака не додали сильно голосів “Батьківщині”. Очевидно, це також останній електоральний пік цієї команди.

Умовний 5% бар’єр подолали радикали – 7,37%, та “свободівці” – 6,69%. В обох випадках ці партійні проекти добігають свого логічного кінця.

Решта партій – за бортом цих антисистемних літніх виборів.