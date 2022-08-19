Спекотні вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники сягатимуть 28 градусів тепла. Переважно у регіоні обійдеться без опадів, лише подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон. Відтак буде сонячно і спекотно. Переважно зберігатиметься суха погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, погодні умови у третій декаді серпня відповідатимуть нормі.

“Передбачається сонячна погода. Дощів не передбачається. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25 +28 градусів. Прохолоди додаватимуть незначні пориви вітру”.

За попередніми прогнозами, дощі можливі у понеділок. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться порівняно високими. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть тридцятиградусної позначки.