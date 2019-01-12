На Тернопільщині передбачають снігопади та відлигу

12/01/2019 0
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На Тернопільщину наближається черговий атмосферний фронт. Внаслідок його активності в регіоні передбачають снігопади, а місцями можливий сильний вітер. Температурні показники підвищуватимуться, аж до відлиги.

Упродовж доби в області можливі сильні морози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вночі знижуватимуться понад десять градусів нижче нуля. Проте вже 13-го січня до регіону добиратиметься відлига. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, можливі різкі перепади температурних показників.

«12 січня випадатиме сніг, посилиться вітер і, відповідно, місцями можливі хуртовини. В основному зберігатиметься мінусова температура повітря. 13 січня температурні показники  протягом дня на Заході підвищуватимуться, в результаті спостерігатиметься  відлига. Сніг у західному регіоні найбільш ймовірний у неділю», – повідомила Наталка Діденко.

Щодо найближчих прогнозів – то упродовж наступної доби на Тернопільщині морозитиме. Нічні температурні показники коливатимуться від 10 до 13 градусів нижче нуля, вдень спостерігатиметься від 2 до 5 градусів морозу.

Софія Романська

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