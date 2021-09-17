Атмосферні фронти охопили західний регіон. Через його вплив у краї задощило. За прогнозами синоптиків, після опадів ймовірне відчутне похолодання.

Температурні показники зберігатимуть тенденції до зниження. Відтак в області передбачають прохолодні вихідні.

“Атмосферний фронт західного циклону прийшов до нас раніше строку: надійшли дощі в західну частину Україну. У західних областях дощі не просто втримаються, а будуть навіть значними. Температура повітря в Україні становитиме +17 +22 градуси. Надалі – поступове похолодання. Осінь – красуня, всі красуні примхливі. Але ще знайдеться на неї сонячний теплий антициклон. Вересня ж пройшла лише половина!”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщину вкінці вересня повернеться антициклон. Відтак в регіоні обіцяють ще чимало теплих осінніх днів.