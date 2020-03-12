Суттєве зниження температури повітря передбачають цими днями на Тернопільщині. Нічні температурні показники знижуватимуться до мінусів, а вдень вихідними можливий мокрий сніг.

Поступово, вже із п`ятниці, почнеться похолодання, – повідомила синоптик Наталка Діденко. У Західній Україні протягом дня очікується +6 +12 градусів.

«Карантин так карантин – подумала атмосфера і вирішила якраз на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря, щоб народ посидів вдома, попив чайку, а не шастав казна-де. Дощі завтра пройдуть трохи на Заході, трохи на Сході, надвечір опадів побільшає і вони поширяться ще й на центральну частину України. У суботу дощі, навіть подекуди з мокрим снігом, ймовірні у західних та північних областях. У неділю в Україні повсюди буде сухо, може, й сонячно, але похолодає аж до «мінусів».

За попередніми прогнозами синоптиків, тепло повернеться наступного тижня. У другій половині березня передбачають справжнє весняне потепління.

Софія Романська