На Тернопільщині передбачають мінливу погоду. Коли прийде літнє тепло?

Атмосферні фронти зумовлюватимуть погоду цими днями на Тернопільщині. Відтак у регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози, подекуди можливий град, температурні показники підвищуватимуться до 22-27 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків Тернопільського гідрометеорологічного центру, в області зберігатиметься мінлива погода. Ймовірність опадів залишатиметься високою, вітер північно-західний, 7 – 15 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

«Синоптична ситуація 11-го червня в Україні визначатиметься атмосферними фронтами. Тому в більшості областей особливо в денні години – короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер! Температура повітря залишається в таких межах: +20 +24 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Більш стабільне тепло на Тернопільщині передбачають у другій половині червня. Тоді спека набиратиме обертів, а дощів меншатиме.