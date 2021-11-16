Від сьогодні патрульні можуть перевіряти технічний стан транспорту.

Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Для здійснення перевірок поліціянти застосовують спеціалізовані авто-мобільні діагностичні станції.

Поліцейські проводять заміри параметрів світла фар транспортних засобів; вимірюють залишкову висоту малюнка протектора шин; здійснюють аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; перевіряють інші елементи конструкції транспортних засобів. Мобільні станції мають необхідний набір обладнання для перевірки технічного стану. Як повідомили у патрульній поліції області, перевірки поки не стосуються приватного легкового транспорту.

Поліціянти перевіряють вантажні машини, вагою понад 3,5 тон. У разі виявлення технічних несправностей можуть оштрафувати на 340-680 грн. При повторних порушеннях можуть позбавити водійських прав.