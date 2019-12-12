Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Заліщиках 11 грудня.

Близько 17:00 водій автомобіля Renault Kangoo не вибрав безпечну швидкість руху і збив пішохода, 1952 року народження. Останній переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу і на неосвітленій ділянці.

Після автопригоди кермувальник залишив транспортний засіб на дорозі та втік. Уже люди, які помітили потерпілого, викликали швидку та поліцію.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У пішохода медики констатували політравму, струс, перелом плеча та гомілки. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Втікача правоохоронці знайшли через годину після аварії. Це – житель Чернівецької області. Чоловік каже, що не помітив перехожого, а втік, бо злякався. Його освідчили і в крові виявили сліди алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Склали на водія і адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП, повідомляють у поліції.