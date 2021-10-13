Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у краї значно похолоднішає. Також пройдуть дощі. А ситуацію на дорогах ускладнюватимуть тумани, які погіршуватимуть видимість до 200-500 метрів.

Через ускладнення погодних умов на Тернопільщині оголосили штормове попередження. За прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, протягом доби у краї зберігатиметься похмура погода, місцями пройдуть дощі. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла.

«У середу в Україну прискаче циклон, він принесе дощі та вологу погоду. Температурні показники будуть невисокими, максимально +7 +12 градусів. Також очікується сильний вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, прохолодна погода протримається до кінця тижня. Тенденції зі зниженням температурних показників зберігатимуться.