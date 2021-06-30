Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть значні дощі, грози та град. Місцями можливі шквали, пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Липень принесе на Тернопільщину значні погодні зміни. По всій території регіону пройдуть дощі та грози, а після опадів у краї відчутно похолоднішає. Найближчими днями зберігатиметься похмура погода з високою ймовірністю опадів.

«Липень дебютує в Україні дощами, грозами і красивою температурою повітря: +26 +32 градуси. 1-го липня в Україні під час злив та гроз можливі шквалисте посилення вітру та град. Щодо температурних показників, у четвер передбачається +26 +30 градусів. Найближчої ночі +17 +20 градусів, завтра вдень +27 +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на початку липня зберігатиметься комфортна температура повітря, а ймовірність дощів залишатиметься високою.