Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні ймовірні грози, а також сильний південно-західний вітер 15 – 20 метрів за секунду.

Через погіршення погоди у Тернополі та по області оголосили перший рівень небезпечності. Зокрема, ускладнюватиметься ситуація на автошляхах. Відтак метеорологи просять водіїв і пішоходів бути обережними.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності по Тернопільській області та в місті Тернополі. Увечері та вночі 14 жовтня по області можливі грози, пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. У місті Тернополі також пройдуть грози та спостерігатиметься сильний південно-західний вітер. Значний дощ спостерігатиметься і вночі».

За попередніми прогнозами синоптиків, після дощів на Тернопільщині похолоднішає. Денні температурні показники знизяться до 12 – 14 градусів тепла.