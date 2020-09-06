На Тернопільщині протягом доби пройдуть сильні дощі та грози. Також дошкулятимуть пориви північно-західного вітру, подекуди можливі шквали. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження першого рівня небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться у понеділок по всій території регіону. Вночі та вранці можливий туман, що ускладнюватиме видимість на автошляхах. Пориви вітру сягатимуть 15 — 20 метрів за секунду. У результаті атмосферних змін дещо знизяться температурні показники, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Також додаватиме холоду сильний вітер.

“Від цього атмосферного руху завтра у західних областях погода ускладниться дощами та похолоданням до +18 +22 градусів. Також 7-го вересня в західних областях можливий сильний поривчастий вітер. Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4 +7 градусів, так що любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу. Молоде бабине літо триває, хоча й не всі схвалюють його поведінку”.

Отже, тиждень на Тернопільщині почнеться з похолодання. Втім, бабине літо обіцяє повернутися.

Софія Романська