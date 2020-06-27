Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, 28 червня у регіоні ймовірні грози, подекуди град, шквали. Відтак жителів краю просять бути обережними.

Погодні умови у Тернополі та області ускладняться сьогодні у другій половині дня, – попереджають в обласному гідрометеоцентрі. У краї оголошено перший рівень небезпечності.

“Попереджаємо про небезпечні метеорологічні явища. У другій половині 27 червня можливі грози і град. Це перший рівень небезпечності — жовтий. У Тернопільській області 28 червня спостерігатимуть небезпечні погодні умови. По області ймовірні сильні дощі, грози, під час яких пориви західного вітру сягатимуть 15 — 20 метрів за секунду. У місті Тернополі вдень 28 червня — гроза, град, пориви західного вітру 15 – 20 м/с”.

Південна частина Тернопільщини ще не оговталася від паводків через попередні дощі, а тут наближається чергова хвиля з опадами. Відтак жителям Монастириського, Заліщицького, Бучацького районів варто берегти себе та своє майно.

Софія Романська