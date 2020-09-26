Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, пориви південно-західного вітру місцями сягатимуть 17 — 22 метрів за секунду, часом можливий вітер до 25 метрів за секунду. Місцями пройдуть сильні дощі та грози. Під час опадів знижуватимуться температурні показники.

До Західного регіону наблизився атмосферний фронт. Він зумовлюватиме погоду найближчим часом у нашому краї, – каже синоптик Наталка Діденко. Дошкулятиме сильний вітер, не обійдеться без опадів, а за ними прийде похолодання.

“Дощі пройдуть у західних областях України. Температура повітря у західних областях знизиться через дощі до +19 +23 градусів. Опади протягом доби 27-го вересня пройдуть через всю територію України. Втримається 27-го вересня сильний південно-східний вітер. Температура повітря у неділю становитиме на Заході +14 +19 градусів. До Західної України поступово заходить явно інша повітряна маса”.

Відтак останні дні вересня будуть прохолоднішими. За словами синоптиків, після цієї хвилі зниження температурних показників погода більше повернеться до осінньої. Хоча, за попередніми прогнозами, теплих днів у жовтні буде немало.

Софія Романська