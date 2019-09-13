Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили на Тернопільщині 11 – 16 вересня.

Відтак цими днями заборонено відвідувати ліси, заїжджати туди автівками, полювати з використанням вогнепальної зброї, спалювати сміття чи природні залишки.

Минулої доби рятувальники ліквідували на Тернопільщині 16 пожеж, – повідомила речник управління ДСНС в області Ірина Крупа. Наслідки самовільних підпалів значні.

«До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Малів Теребовлянського району. На місці події вогнеборці з’ясували, що на відкритій території горить суха рослинність та чагарники на площі близько 2 га. Існувала загроза перекидання вогню на лісовий масив. Врахувавши велику площу загоряння, керівник гасіння пожежі залучив на допомогу додаткові сили та засоби. Силами двох відділень рятувальників та працівників місцевого лісництва о 14:16 пожежу було локалізовано, а о 16:52 повністю ліквідовано. Під час гасіння пожежі не допущено розповсюдження вогню на лісовий масив площею 4000 га. Пожежі сухої трави виникали у Зборівському, Кременецькому, Бережанському, Борщівському, Лановецькому, Тернопільському, Козівському, Монастириському, Чортківському районах. Загалом вогнем пройдено біля 20 га території».

Рятувальники просять неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду.

Додамо, інколи до займань сухої рослинності призводить і викинутий на узбіччя недопалок цигарки.

Софія Романська