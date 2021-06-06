Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у неділю в області — висока ймовірність виникнення пожеж. Відтак жителів краю просять не розкладати багаття просто неба, а також дотримуватися інших правил пожежної безпеки.

Неділя на Тернопільщині буде порівняно теплою. Однак ймовірність дощів залишатиметься високою, місцями можливі грози, а також пориви вітру.

“Циклон вже із завтрашнього дня вивертається, повертається на нашу територію і знову з неділі-понеділка заряджатиме дощі практично повсюди в Україні. У неділю — невеликі та помірні, а в понеділок – помірні та навіть сильні. Температура повітря у неділю, на щастя, залишиться комфортною, протягом дня +20+25 градусів. Йтимуть періодичні дощі. А в понеділок, 7 червня, на роботу збирайтеся у протидощових обладунках”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Ймовірність дощів залишатиметься високою, а місцями пройдуть сильні грози.