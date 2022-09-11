На Раді оборони Тернопільщини вирішили обстежити всі виставки та музеї області, де розміщені військові експонати.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Рішення пов’язане із трагедією у Чернігові.

Перевірки музейних експонатів вже провели у Збаражі. Поліціянти надали рекомендації працівникам музею.

«Дуже важливо – це безпека. Ми бачили трагічну ситуацію у Чернігові на виставці озброєння. Сьогодні було прийнято рішення про погодження будь-яких виставок, обов’язкове залучення вибухотехніків, піротехніків під час виставки таких експонатів. В нас в окремих громадах є музеї визвольної боротьби, куди волонтери, також військовослужбовці привозять різні залишки від вибухових засобів, градів, ракет. Ми готові надати допомогу у перевірці таких предметів. На днях ми перевірили у Збаражі музеї визвольної боротьби, надали свої рекомендації. Можемо гарантувати, що всі предмети є безпечними», – зазначив Олександр Богомол.

До організації виставок зброї на Тернопільщині залучатимуть піротехніків та вибухотехніків.