До співробітників Збаразького відділення поліції із заявою про крадіжку автомобільного акумулятора та інших особистих речей звернувся громадянин Білорусі.

Зі слів потерпілого, на території села Старий Вишнівець у березні минулого року йому зламалося авто. Місцевого жителя він попросив, щоб залишити транспортний засіб на подвір’ї. Коли ж у січні цього року приїхав, аби відремонтувати автівку, то виявив, що з кабіни зникли його особисті речі, а також відсутній акумулятор.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний вишнівчанин, на подвір’ї котрого й стояв зламаний транспортний засіб. Зловмисник у скоєному зізнався, а також повідомив, що крадений акумулятор продав невідомим особам, а гроші витратив на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 185 ККУ.