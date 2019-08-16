Упродовж січня-липня 2019 року Тернопільська митниця ДФС до Державного бюджету України перерахувала понад 1 млрд 551млн гривень. Це на 720 млн грн або на 54 відсотки перевищило аналогічний показник минулого року.

Про це повідомила очільниця відомства Оксана Антонович.

Вона зазначила, що лише у липні спрямували до скарбниці нашої країни 354 млн грн. митних платежів, що на 201 млн грн або на 43 відсотки більше, ніж у 2018 році.

Цьогоріч за сім місяців серед платежів, яких найбільше спрямовано до держбюджету, такі: податок на додану вартість, мито, акцизний податок, плата за здійснення митних формальностей. Так, надійшло 1 млрд 68 млн грн податку на додану вартість, що майже на 341 млн грн або на 68 відс. більше, ніж у січні-липні минулого року. Мита сплатили понад 160 млн грн, приріст порівняно із минулим роком склав понад 80 млн грн або 49,9 відсотка. У 13 разів більше, ніж минулоріч, у січні-липні 2019 року перерахували акцизного податку: 288,9 млн грн проти 21,7 млн гривень. Плата за здійснення митних формальностей та інші надходження склали 34,2 млн грн, що майже на 31,8 млн грн або у 14 разів більше, ніж за звітний період 2018 року.

«Зростанню надходжень найбільше посприялаактивізація ввезення транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів громадянами», – зазначила Оксана Антонович. Адже при ввезенні цих транспортних засобів упродовж січня-липня цього року сплатили 709 млн гривень.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області