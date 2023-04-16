На Тернопільщині цими днями можливий рух військової техніки. В обласній військовій адміністрації закликали жителів краю зберігати спокій, не фотографувати та не знімати колон.

«Коли ви бачите рух техніки військової, не знімати. Це стосується також прильотів. До цього маємо бути готові. Це заборонено знімати і давати в ефір. Були випадки виставляння інформації, де військові пересуваються. Давайте не будемо виступати посередником для ворога. Вкотре наголошую: не нехтувати повітряними тривогами, перебувати у цей час у безпечному місці. Ми оновили карту по найпростіших сховищах під час ракетної небезпеки. Вона є також на сайті обласної військової адміністрації», – зазначив на брифінгу голова ОВА Володимир Труш.

Додамо, весняного призову цьогоріч не буде. У краї проходить загальна мобілізація в умовах воєнного стану.