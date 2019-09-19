Упродовж доби жителям краю дошкулятиме сильний вітер. Втім, завтра його пориви послабшають, натомість температурні показники ще знизяться. А в період 20-22 вересня можливі заморозки.

«Четвер в Україні ще побуде з дощами та грізними красивими хмарами», – розповідає синоптик Наталка Діденко. Проте вітер поступово слабшатиме, очікується хоч і поривчастий, але без штормових значень. «Температура повітря 19-го вересня трохи змилосердиться і підвищиться на пару градусів, завтра протягом дня в межах України +13+18 градусів. Завтра дощі випадатимуть в Україні періодично, майже повсюди. У період 20-22 вересня можливі заморозки. А от наступного тижня нас чекає чудова погода. Увага до сильного західного вітру та повага до будь-яких синоптичних процесів».

Отже, тепла погода ще обіцяє повернутися до нашого регіону. Поки варто не забувати про теплий одяг і парасолі.

Софія Романська