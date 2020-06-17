У лікувальних закладах області побільшало пацієнтів з коронавірусною інфекцією у важкому стані.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Показники інцидентності в області перевищують допустиму межу, відтак регіон не може продовжувати адаптивний карантин.

Ускладнили епідемічну ситуацію на Тернопільщині нові спалахи коронавірусу. Серед причин — порушення карантину.

“Люди ігнорують вимогами карантину, і ми бачимо наслідки. Нині в області у стаціонарі лікується 73 пацієнти, з них 19 — у важкому стані, вони знаходяться на апаратах ШВЛ і кисневих концентраторах. В нас з’явилися вогнища у Заліщицькому, Козівському, Лановецькому, Збаразькому, Шумському районах. Різко збільшилася потреба в наданні допомоги саме важким хворим. На жаль, погіршилася ситуація і в Тернопільському районі, і в місті Тернополі”, – каже Володимир Богайчук.

Учора на Тернопільщині зібрався оперативний штаб боротьби з коронавірусом. Відтак було прийнято рішення посилювати карантин на окремих адміністративних територіях.

“Цього тижня наша область не увійшла в зону адаптивного карантину. Показник інцидентності в нас сягає 17 %. У дванадцяти наших районів показник значно перевищує дванадцять. Відтак було прийнято рішення заборонити ресторанам приймати людей у приміщеннях, дозволеними залишаються лише літні майданчики. Також заборонено працювати фітнес і спортивним залам. Заборонені всі масові скупчення, окрім ЗНО, яке наразі заплановане. Наша комісія прийняла рішення, що всі працівники будуть протестовані щодо коронавірусу”, – пояснює голова ОДА Володимир Труш.

Отже, карантинні обмеження рекомендують запровадити у Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Лановецькому, Тернопільському, Шумському районах і в обласному центрі. Остаточні рішення приймають представники місцевої влади.

Софія Романська