Десятки пожеж в екосистемах щодня реєструють на Тернопільщині. Минулого тижня палали торф’яники, сухостій, сміття, трапилися десятки займань на відкритих територіях.

Причина більшості пожеж – у людській недбалості, – констатують рятувальники.

Від початку року в області сталося більше тисячі пожеж в екосистемах. Наслідки займань значні, – каже речниця управління ДСНС в області Ірина Крупа. У вогні гинуть пташки, тварини, знищуються ґрунти.

«Щодня трапляється багато пожеж в екосистемах. Рятувальники виїжджають майже кожні півгодини. Зокрема, найчастіше пожежі трапляються в екосистемах і на відкритих територіях. Минулого тижня трапилася пожежа торф’яників у Кременецькому районі, а на об’їзній Тернополя горів сухостій. Керуючись статтею 50 Конституції України, що гарантує кожному безпечне для життя і здоров’я довкілля, кожен громадянин має законне право боротися з підпалами. Статті 16 та 22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» забороняють спалювання листя. Відповідальність за порушення цієї норми передбачена статтею 77 адміністративного кодексу України. Є й інші відповідні законодавчі та нормативні заборони».

Проблема масовості пожеж у відсутності відповідальності, – констатують експерти. За спалювання природних залишків передбачені штрафи: для громадян 170 – 340 грн., для посадових осіб: 850 – 1190 грн. Втім, в регіоні застосовують штрафи лише у поодиноких випадках.

Софія Романська