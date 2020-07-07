Семер хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 7 липня в області зафіксовано 2108 випадків коронавірусу. 31 з них летальний, 1301 людина одужала.

м. Тернопіль – 475 (128 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 9 (5 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (14 одужало)

Бучацький район – 95 (80 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 53 (21 одужало)

Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 98 (56 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 14 (5 одужало)

Козівський район – 66 (44 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 428 (346 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 109 (39 одужало)

Монастириський район – 208 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 14 (7 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 18 (17 одужало)

Тернопільський район – 137 (75 одужало)

Чортківський район – 95 (57 одужало)

Шумський район – 204 (158 одужало, 9 летальних)