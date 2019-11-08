Пожежа виникла 8 листопада після опівночі у селі Шельпаки Підволочиського району.

Як повідомляють у ДСНС, там горіла господарська будівля.

Вогнем знищено перекриття на площі 70 м. кв, дерев’яні стіни другого поверху, клітки для тварин та птиці, 30 тюків соломи, господарський інвентар, пошкоджено облицювання стін та стелі першого поверху даної будівлі.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 20-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Кошляки.

Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову, 2 господарських будівлі, 2-х свиней, домашню птицю.