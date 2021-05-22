На Тернопільщині кіт впав у глибоченний колодязь: його дістали рятувальники. ФОТО

21 травня на лінію 101 служби порятунку Чорткова надійшло повідомлення про те, що в с. Колиндяни Колиндянської ОТГ в криницю впав домашній улюбленець.

На місце виклику було направлено чергове відділення на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі в складі 3-х чоловік.

За допомогою рятувальних мотузок та дихального апарата на стисненому повітрі Drager – здійснено спуск у недіючий (сухий) колодязь глибиною біля 23 метрів та врятовано переляканого і неушкодженого кота. Про це повідомляє сайт 0352.ua.