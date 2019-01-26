На Тернопільщині кількість хворих на кір б’є рекорди

26/01/2019 Розмір тексту:

Лікарі просять вакцинуватися.

У січні кір виявили у півтисячі жителів області. Більшість хворих – діти. Відтак лікарі б’ють на сполох і просять не відмовлятися від щеплень, яке безкоштовне для неповнолітніх осіб.

Ситуацію з кором на Тернопільщині називають неблагополучною. Регіон належить до числа областей з найбільшою кількістю хворих. Через постійний ріст рівня захворюваності на кір, в Україні можуть запровадити статус епідемії. Про це уже заявляла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Зокрема вона наголошувала на важливості вакцинації, а також непоправних наслідках кору. Минулого року від ускладнень цього захворювання померло 16 українців, летальні випадки зафіксовані і цього року. А загалом у 2018-му на кір перехворіло понад 50 тисяч людей.

«Кір поширюється кір через низький рівень колективного імунітету. Для цього, що ці тенденції зупинилися, необхідна вакцинація», – стверджує лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. «У Тернополі діти до 18 років можуть безкоштовно вакцинуватися за календарем та надолужити пропущені щеплення у поліклінічних відділеннях міської дитячої комунальної лікарні за адресами: вул. Федьковича, 16, бульв. Д. Галицького, 28, вул. Миру, 11, вул. Київська, 12, просп. Злуки, 57 та вул. Морозенка, 7. Не підлягають вакцинації діти, яким проводять переливання крові, призначена імуносупресивна терапія, а також діти, які мають непереносимість білка. Для того, щоб вберегти дітей цієї категорії від інфекції, варто максимально уникати контакту з хворими».

Ознаки кору схожі до проявів ГРВІ або грипу. Перші симптоми у хворого: висока температура, кашель, нежить. Пізніше спухає обличчя, з’являється почервоніння на шкірі. Відтак лікарі радять не зволікати, при перших підозрах викликати швидку допомогу.

Софія Романська