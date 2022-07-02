З закритим переломом стегна до Тернопільської лікарні доправили жителя Івано-Франківської області 1962 року народження.

Як повідомили медики, травми чоловік отримав внаслідок ДТП.

Як встановили правоохоронці, подія трапилася 1 липня близько 10 години, на ґрунтовій дорозі між населеними пунктами Смиківці та Охримівці. Водій КАМАЗу не помітив чоловіка, який лежав на дорозі, в результаті чого здійснив наїзд на нього. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу.

В учасників дорожньо-транспортної пригоди відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.