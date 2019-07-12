У Борщівському районі рятувальники ліквідували пожежу мішків та поліетиленової тари з невідомою хімічною речовиною (ймовірно аміачною селітрою).

Як повідомили в Управлінні ДСНС, 11 липня в обід на пункт зв’язку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у м. Борщів. Рятувальники виявили, що горять мішки та поліетиленова тара з невідомою хімічною речовиною на площі 50 кв м.

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Загрози розповсюдження даної речовини немає.

На місці події працювала оперативна група Борщівського РВ Управління ДСНС України у Тернопільській області, також залучались працівники поліції та держпродспоживслужби.

Вогнем знищено поліетиленову тару, мішки та невідому речовину. Ймовірна причина виникнення пожежі – підпал.

За даним фактом проводиться розслідування.