На Тернопільщині дві вантажівки злетіли в кювет. Одна перекинулася. ФОТО
Під час складних погодних умов поліцейські продовжують слідкувати за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям у разі необхідності.
За повідомленням синоптиків у місті Тернополі та області триває погіршення погодних умов, що може призвести до ускладнення дорожнього руху.
Сьогодні вночі, на трасі М-12 водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся. На щастя, ніхто не постраждав. Інспектори патрульної поліції разом з працівниками дорожніх служб вжили усі можливі заходи для того, аби витягнути транспортний засіб та допомогти водієві.
Також зранку, на одній з трас Тернопільщини, ще один керманич вантажного автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Спільними зусиллями з патрульними, водієві вдалося витягнути вантажівку.
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