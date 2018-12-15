На Тернопільщині дві вантажівки злетіли в кювет. Одна перекинулася. ФОТО

14/12/2018 Розмір тексту:

Під час складних погодних умов поліцейські продовжують слідкувати за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям у разі необхідності.

За повідомленням синоптиків у місті Тернополі та області триває погіршення погодних умов, що може призвести до ускладнення дорожнього руху.

Сьогодні вночі, на трасі М-12 водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся. На щастя, ніхто не постраждав. Інспектори патрульної поліції разом з працівниками дорожніх служб вжили усі можливі заходи для того, аби витягнути транспортний засіб та допомогти водієві.