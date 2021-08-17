На Тернопільщині до кінця року планують вакцинувати більшість дорослого населення

Більшість дорослого населення має щепитися від COVID-19 до кінця року на Тернопільщині. Такий Національний план імунізації. Чи реалізують його, залежить не лише від наявності вакцин, а й бажання жителів краю.

Учора в області вакцинували 20207 людей. Першою дозою за минулу добу щепили 1 242 особи, другою дозою – 965. Загалом від початку вакцинації в області щепили понад 170 тис. осіб.

«Зараз показник охоплення щепленнями є середнім, однак на певних територіях охоплено вакцинацією дорослого населення недостатньо. За наявності такої кількості вакцин, можна вакцинуватися якою завгодно протиковідною вакциною. Зараз область використовує вакцини: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання”, – зазначила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії області Марія Павельєва.

Наразі область перебуває на п’ятому етапі вакцинації від COVID-19. Імунізацію здійснюють 47 мобільних бригад, 56 пунктів та 15 центрів масової вакцинації.