Сьогодні близько 5-ї години ранку на автодорозі державного значення М-12 Стрий-Знам’янка, через сильні пориви вітру, на проїздну частину впало дерево та пошкодило транспортні засоби, які рухалися цією автодорогою.

На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні оперативно надали громадянам необхідну допомогу, склали всіх необхідні адміністративні матеріали та викликали на місце пригоди підрядні організації, які розчистили проїзд.

Про це повідомляють у патрульній поліції області.

Тим часом на Тернопільщині прогнозується сильний вітер, до 30 м/с, опади у вигляду мокрого снігу та дощу, що може призвести до погіршення дорожньої обстановки.