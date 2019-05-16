20 дерев з вишиваним орнаментом. У такий незвичний спосіб у Збаражі підготувалися до Дня вишиванки.

По обидва боки центральної частини міста стовбури дерев прикрашені оригінальним декором. Таким чином ініціатори “дерев у вишиванках” хочуть зробити Збараж ошатнішим, а також спонукати людей одягнути й на себе національний однострій, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Ідея належить місцевому керівництву будинку дитячої та юнацької творчості Збаражчини. Вони об’єднали довкола проекту не лише своїх вихованців, а й учнів з усіх шкіл Збаража та села Залужжя.