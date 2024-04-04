На Тернопільщині пан Григорій щовечора виходить на вулицю і грає гімн України.
Про чоловіка розповіли журналісти рівненського радіо “Трек”.
Таку традицію чоловік започаткував у перший день повномасштабного вторгнення росіян – 24 лютого 2022 року. З того часу щовечора о 18-й годині він виходить на вулицю і виконує на трубі гімн України.
А поки він грає, йому підспівує пес, а кіт стоїть на варті струнко.
У коментарях читачі захоплюються вчинком чоловіка:
“Низький уклін і велика повага. Гарна ідея для наслідування”.
“Дуже розумно, хай бачить весь світ, що наша Україна, не вмре ніколи, бо у нас такі захисники. Слава Україні!”.
“Дякуємо великому українцю пану Григорію, то є справжній патріот нашої неньки України, побільше би таких!”.
“Многії літа, шановний! Дуже душевно, хай довгі літа дзвенить Ваша труба. Разом до перемоги, з такими як Ви українцями”.