На Тернопільщині чоловік щодня виходить на вулицю і виконує на трубі гімн України. ВІДЕО

На Тернопільщині пан Григорій щовечора виходить на вулицю і грає гімн України.

Про чоловіка розповіли журналісти рівненського радіо “Трек”.

Таку традицію чоловік започаткував у перший день повномасштабного вторгнення росіян – 24 лютого 2022 року. З того часу щовечора о 18-й годині він виходить на вулицю і виконує на трубі гімн України.

А поки він грає, йому підспівує пес, а кіт стоїть на варті струнко.

У коментарях читачі захоплюються вчинком чоловіка:

“Низький уклін і велика повага. Гарна ідея для наслідування”.

“Дуже розумно, хай бачить весь світ, що наша Україна, не вмре ніколи, бо у нас такі захисники. Слава Україні!”.

“Дякуємо великому українцю пану Григорію, то є справжній патріот нашої неньки України, побільше би таких!”.

“Многії літа, шановний! Дуже душевно, хай довгі літа дзвенить Ваша труба. Разом до перемоги, з такими як Ви українцями”.