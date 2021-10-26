У селі Білокриниця Кременецькогорайону Тернопільської області чоловік кинув у лобове скло маршрутки рюкзак. Через це вікно розбилось.

Про це йдеться у рішенні Кременецького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Як зазначається, чоловік стояв на дорозі та кинув рюкзак у лобове скло автобуса, який їхав із пасажирами.

Через це вікно розбилось, що могло становити небезпеку.

У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся. Йому призначили до 1 року обмеження волі з іспитовим терміном.