У селі Білокриниця Кременецькогорайону Тернопільської області чоловік кинув у лобове скло маршрутки рюкзак. Через це вікно розбилось.
Про це йдеться у рішенні Кременецького районного суду, повідомляють Тернопільські події.
Як зазначається, чоловік стояв на дорозі та кинув рюкзак у лобове скло автобуса, який їхав із пасажирами.
Через це вікно розбилось, що могло становити небезпеку.
У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся. Йому призначили до 1 року обмеження волі з іспитовим терміном.
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