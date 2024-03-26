На Тернопільщині чоловік ледь не згорів живцем у власному автомобілі. ФОТО

У Тернопільській області під час ліквідації пожежі автомобіля надзвичайники врятували чоловіка.

25 березня у селі Панасівка Скалатської територіальної громади внаслідок дорожньо транспортної пригоди виникла пожежа автомобіля. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить автомобіль “Chevrolet Lacetti”, водій якого не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

В автомобілі рятувальники виявили 42-річного чоловіка, який не міг рухатися. Працівники ДСНС врятували чоловіка і передали його лікарям екстреної медичної допомоги. Потерпілого з травмами гомілки, грудної клітки та долоні госпіталізували до Тернопільської обласної клінічної лікарні.