У Тернопільській області судили місцевого священника через те, що його неповнолітній син керував транспортним засобом без посвідчення.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Гусятинського райсуду.

Із змісту протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що священник близько 21 години в с. Городниця, ухилявся від виконання передбачених ст. 150 Сімейного кодексу України обов`язків, щодо виховання свого неповнолітнього сина, внаслідок чого останній, 10.06.2021 року, близько 21 години керував транспортним засобом марки BAJAJ модель BOXER BM 150Х, в смт. Гусятині по вулиці Незалежності, без посвідчення водія, тобто не маючи права керувати транспортним засобом, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Суд відправив поліцейський протокол на допрацювання.