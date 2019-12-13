Епідемічна ситуація зі сказом загострюється на Тернопільщині. Смертельну хворобу виявили у Кременецькому районі. Там через сказ загинуло дві корови.

Випадок сказу трапився в одному з домогосподарств с. Рудка Кременецького району. Там з різницею у декілька днів загинули дві корови. Як повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби, було проведено епізоотичне розслідування щодо обох випадків. Фахівці Тернопільської державної регіональної лабораторії підтвердили захворювання тварин на сказ. Відтак трупи тварин утилізували.

«Тварини, які перебувають у цьому господарстві (2 голови ВРХ, один кінь, дві свині, один собака і чотири коти) та контактні тварини із інших господарств (11 голів ВРХ, 4 коней, 1 собака, 4 коти), вакциновано проти сказу. В дворі та в господарських будівлях проведено вимушену дезінфекцію хлорним вапном.

Проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій РДА, та відкрито неблагополучний пункт щодо сказу ВРХ і затвердила план заходів щодо ліквідації даного захворювання».

Порівняно з минулим роком, сказ порідшав, – запевнив начальник відділу протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в області Володимир Марків. Все ж це смертельно небезпечне захворювання загрожує жителям краю. За останні роки воно забрало життя двох людей в нашій області. Щоб попередити поширення сказу на Тернопільщині проводять планову вакцинацію диких і домашніх тварин.

Софія Романська