Денної пори доби на Тернопільщині стовпчики термометрів підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Нічні температурні показники коливатимуться від 3 до 8 градусів вище нуля. Очікується південно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Про це повідомила метеоролог Оксана Софінська.

Вітряну погоду у західному регіоні зумовлює протистояння циклону та антициклону, – пояснює синоптик Наталка Діденко. Втім, упродовж доби ситуація дещо стабілізується.

«На північному сході перебуває активний потужний циклон Tanja. А на південному заході, півдні Європи розташувався антициклон Nikolas. Циклон тисне холодним повітрям, антициклон пручається, як наслідок їхнього протиборства, й виник оцей сильний штормовий вітер. Україна опинилася якраз між ними. Завтра вітер послабне».

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до Великодня у західному регіоні дещо похолоднішає. На Пасху очікується мінлива погода з перепадами температурних показників.

Софія Романська