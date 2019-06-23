У неділю на Тернопільщині місцями пройдуть дощі та грози, – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Однак температурні показники залишатимуться порівняно високими: вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти шести градусів тепла.

З наступного тижня жителі краю зможуть перепочити від спеки, – зазначила синоптик Наталка Діденко. Високі температурні показники попрямують до Західної Європи.

«Хто в Париж, Берлін, тощо на екскурсію – купіть величезного голівудського капелюха. У нас буде +23 +29 градусів. А оці немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину та деякі інші країни Західної Європи. Ми зможемо нарешті перепочити від хекання і зекономимо електроенергію і воду від кондиціонерів та перманентного душу. Але в неділю в Україні ще триватиме спека. Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході».

Зміни погодних умов можуть позначитися на самопочутті метеозалежних краян, – кажуть синоптики. Оскільки з наступного тижня в регіоні спостерігатимуться значно свіжіші погодні умови.

Софія Романська